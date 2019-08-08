الكتاتيب تلفت الأنظار في مهرجان ولي العهد للهجن: نُحيي تراث الأجداد

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

لفتت الكتاتيب أنظار زوار مهرجان ولي العهد للهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف، فما أن تقترب من السوق الشعبي المقام ضمن فعاليات المهرجان إلا وتسمع دوي براعم الكتاتيب بترديد الحروف والأرقام والآيات القرآنية المكتوبة على الألواح التي يحملونها مع معلمهم في حلقتهم المعتادة تحت شجرة مجاورة للسوق، في مشهد يجسد التعليم في الزمن الماضي، إضافة إلى الألعاب البسيطة التي كانت متوفرة في ذلك الوقت، وهو ما نال استحسان وإعجاب الزوار بمختلف الفئات العمرية.

وقال معلم الكتاتيب فهد المالكي في تصريحات إلى “المواطن” إنهم يُحيون تراث الآباء والأجداد من خلال تجسيد دور الكتاتيب والذي من خلاله يستذكر الحضور كيف كان التعليم منذ عقود، إضافة إلى ممارسة بعض الألعاب المختلفة التي كانت موجودة في هذه العصور.

وأضاف المالكي أنهم ينفذون أيضًا مسيرات في ساحات المهرجان وداخل السوق الشعبي مع ترديد نشيد “طلع البدر علينا ” وكذلك تكبيرات العيد وغيرها.

وتفاعل زوار المهرجان مع “الكتاتيب” والذين حرصوا على توثيق الأدوار والألعاب والمسيرات بكاميرات جوالاتهم وتداولها على نطاق مواقع التواصل الاجتماعي.