اللواء اليحيى يقف ميدانياً على خدمات جوازات مطار الطائف

المواطن - واس

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس, صالات جوازات مطار الطائف الدولي، وذلك للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات.

وأشار اليحيى إلى دعم جوازات مطار الطائف الدولي بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة وبالأجهزة التقنية الحديثة والمطورة وأجهزة كشف التزوير وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية «البصمة»، لتسهيل الإجراءات.

وفي نهاية الجولة حث اللواء اليحيى كافة منسوبي جوازات المطار على بذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات، متمنياً لضيوف الرحمن حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.