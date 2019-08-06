المجزل يُعد النصر لمواجهة الوحدة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية ضد نظيره المجزل، مساء يوم الأربعاء، على ملعب الرمز الأمير عبدالرحمن بن سعود.

وأوضح حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مباراة العالمي ضد المجزل ستكون مغلقة، وستنطلق عند الساعة 7:15 مساء.

ويسعى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جيدًا قبل مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ضد الوحدة الإماراتي، يوم الاثنين المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 ضد الوحدة الإماراتي، في المباراة التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويأمل في خطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي من أبو ظبي.