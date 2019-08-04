المصمك يستقبل الزوار 13 ساعة يومياً في العيد

المواطن - الرياض

يستقبل متحف المصمك بمدينة الرياض زواره من المواطنين والمقيمين، من أفراد وعائلات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى الزوار من ضيوف الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي والجهات الحكومية والأهلية.

وقدم ناصر العريفي، مدير متحف المصمك، الدعوة للجميع لزيارة هذا المعلم المهم في تاريخ المملكة العربية السعودية، واسترجاع ما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز -يرحمه الله- من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم، مشيراً إلى أهمية المتحف ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة، وتاريخ مدينة الرياض بصفة خاصة.

وأوضح أن مواعيد زيارات متحف المصمك خلال إجازة عيد الأضحى ستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً بواقع 13 ساعة متواصلة من السبت إلى الخميس المقبل، فيما سيتم استقبال الزوار أول وثاني أيام العيد وأيام الجمعة من الثالثة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.

وأضاف العريفي أن المتحف سيشارك في الاحتفالات المقامة بمنقطة قصر الحكم في الرياض مثل كل عام، موضحاً أن المصمك يقدم لزواره العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المنوعة والتي تناسب كافة الفئات، إضافة إلى عروض مرئية عن توحيد المملكة واقتحام المصمك واسترداد مدينة الرياض، وصور للمباني التاريخية والتراثية في المناطق المختلفة بالمملكة، وعرض للوحات وخزائن عرض لقطع التراث الشعبي، كما سيوزع العديد من المطبوعات الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.