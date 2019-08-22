“المواطن” ترصد الأضرار بعد إسقاط الطائرات الحوثية المسيرة

المواطن- فهد القحطاني - أحدرفيدة

باشرت الجهات المختصة، فجر اليوم الخميس، موقع سقوط حطام إحدى الطائرتين المسيرتين اللتين أطلقتهما ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران على حي غرب مخطط بني تميم بمحافظة أحدرفيدة، بعد اعتراضها وتدميرها من قبل أبطال الدفاع الجوي.

“المواطن” باشرت موقع السقوط ورصدت عدداً من الصور لحطام الطائرة المتناثر وبعض الأضرار بمنازل المواطنين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي صرح بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرتين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه خميس مشيط.