“المواطن” توثق جهود الجوازات .. فرحة الوصول لأطهر البقاع

المواطن - ولاء الطريفي

وثقت عدسة “المواطن” جهود الجوازات في استقبال ضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسط ترحيب بالغ بهم وسرعة في إنهاء الإجراءات.

وأشاد الحجاج بجهود الجوازات وسهولة إجراءات دخولهم إلى المملكة، حيث قالت حاجة: إنها عوملت بذوق وكأنها في بلدها بالضبط.

وقال طالب الجوازات تركي النفيعي في تصريحات إلى “المواطن“: إنه يتحدث اللغة الصينية ويرحب بالحجاج.

أما المجندة حنان الدوسري فقالت: إن كل سنة تشهد المملكة عددًا هائلًا من الحجاج القادمين من مختلف بقاع الأرض، وخلال السنة الحالية ساهم العنصر النسائي في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل دخولهم.

ولفتت إلى أن من مهامها التأكد من جوازات الحجاج والفيزا الخاصة بالحج من أنها سارية المفعول، بالإضافة إلى إجراء الخصائص الحيوية لكل حاج.