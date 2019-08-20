النصر وضمك في افتتاحية الدوري وقصة ثأر بايت 36 عامًا!

المواطن - الرياض

يفتتح الموسم الرياضي الجديد، بعد غد الخميس، بلقاء افتتاحي يجمع بين بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي النصر ووصيف دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بالموسم الماضي ضمك وتحظى المباراة وبعيدًا عن أهميتها كافتتاحية للدوري بخصوصية أخرى لا تقل شأنًا؛ فالفريقان ولمن لا يعلم بينهما ثأر بايت يعود إلى حوالي 36 عامًا!

وكان الفريقان قد التقيا تاريخيًّا مرة واحدة فقط من خلال دور الـ8 لكأس الملك عام 1404هـ بملعب المحالة بأبها وكسب ضمك ذلك اللقاء بهدفين سجلهما نجميه محمد السويد وعبدالله جلفان مقابل هدف للنصر سجله نجمه فهد الهريفي.

وظلت المباراة عالقة بأذهان الجماهير النصراوية والضمكاوية خاصة والجماهير الرياضية بمختلف ميولها بشكل عام حتى الآن لغرابتها حتى على مستوى العالم؛ وذلك لأنه لم يتكرر أن تقابل الفريقان في أي مناسبة أخرى سوى رسمية أو حتى ودية.

وساهم التصريح الشهير للأمير عبدالرحمن بن سعود- رحمه الله- حين ذكر بأن النصر هزم جميع الأندية السعودية ما عدا ضمك في إعطاء زخم إضافي للمباراة.