النصر يتعادل سلبيًّا في الشوط الأول بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تعادل نادي النصر بدون أهداف أمام الفتح في الشوط الأول بين الفريقين، في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

ودخل النصر بأداء وسط؛ حيث لم يرتقِ إلى طموحات جماهيره، ولم ينجح الفريق النصراوي في تحقيق أي خطورة على مرمى الفتح من أجل إحراز الهدف الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة المُقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، عن تشكيلة العالمي لمواجهة الفتح والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: عوض خميس، مادو، مايكون بيريرا، سلطان الغنام.

في خط الوسط: بيتروس، عبدالله الخيبري، جوليانو، نور الدين أمرابط.

في خط الهجوم: البريكان، أحمد موسى.