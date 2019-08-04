النمر وسفياني يقودان السعودية ضد الكويت

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني يوسف عنبر عن تشكيل مباراة السعودية ضد الكويت التي ستُقام، بعد قليل، على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل العراقية، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا 2019.

السعودية ضد الكويت:

وجاء تشكيل مباراة السعودية ضد الكويت الرسمي، كالتالي؛ مصطفى ملائكة، محمد العمري، حسين الشويش، سامي الخيبري، فواز اليامي، حاتم بلال، محمد الفهيد، عبدالكريم القحطاني، خالد كعبي، علي النمر وربيع سفياني.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية ضد الكويت اليوم، كل من؛ عبدالله الجدعاني، عبدالله الصالح، وسام سويد، متعب المفرج، نايف هزازي، محمد المجحد، عبدالمحسن القحطاني، منصور حمزي وحسن شراحيلي.

غيابات الأخضر:

وكان الجهاز الفني بقيادة يوسف عنبر قد وافق على رحيل الثنائي يزيد البكر وهارون كمارا من معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والعودة إلى ناديي الأهلي والاتحاد، لمشاركة الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.