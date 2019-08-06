الهلال يقلب الطاولة ويفوز برباعية على الأهلي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الأهلي ضد الهلال، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بفوز الزعيم بنتيجة 4/2.

الأهلي ضد الهلال:

وبدأت مباراة الأهلي ضد الهلال بشكل سريع، حيث تمكن السوري عمر السومة من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة، قبل أن يُحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز التعادل عند الدقيقة 15، بعد تلقيه تمريرة مميزة من البيروفي أندريه كاريلو.

ونجح نجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس، في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الهلال بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بهدفين مقابل هدف.

جوميز يتألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، انتفض الزعيم، ونجح جوميز في تسجيل هدف التعادل في شباك الراقي عند الدقيقة 48 من تسديدة قوية، قبل أن يُحرز اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 63.

واستمر ضغط الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم وسط محاولات من الراقي، قبل أن يُسجل عبدالله الحافظ الهدف الرابع في الدقيقة 81، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الهلال بتحقيق الأزرق لفوز غالٍ برباعية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم الثلاثاء المقبل.