الوحدة يضم ياسين حمزة لعامين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة، اليوم، عن تعاقده مع اللاعب ياسين حمزة، مدافع نادي الفتح السابق، لمدة عامين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر، أن اللاعب ياسين حمزة سينضم للفريق الوحداوي حتى صيف عام 2021.

وكان نادي الوحدة، احتل المركز السابع في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.

ويسعى نادي الوحدة للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أن الناقد الرياضي سعود الصرامي، كان صرّح وذكر بأن نادي الوحدة، كان سيضم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر في حال عدم نجاحه مع أصفر العاصمة.