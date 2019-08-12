الوحدة يُحرز هدفًا ثانيًا غريبًا في النصر

المواطن - محمد سمعه

أحرز اللاعب الأرجنتيني سيباستيان تيجالي لاعب نادي الوحدة هدفًا ثانيًا لفريقه في شباك النصر، خلال مباراة الفريقين اليوم في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة الثمانين بطريقة غريبة حيث تلقى سيباستيان تيجالي عرضية متقنة من النجم الإماراتي إسماعيل مطر، فسدّدها اللاعب الأرجنتيني بطريقة بطيئة لكن الحارس الأسترالي برادلي جونز حارس النصر فشل في التعامل معها رغم سهولتها لتصبح النتيجة ثلاثية مقابل هدفين للنصر في مباراة مثيرة.

ويُذكر أن الشوط الأول من مباراة النصر والوحدة، كان انتهى بتقدم نادي النصر بثنائية مقابل هدف.

وانطلقت مباراة النصر والوحدة الإماراتي في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت انتهت في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.