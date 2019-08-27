انطلاق جائزة الإعلام السعودي في 6 فروع

المواطن - الرياض

أعلنت جائزة الإعلام السعودي عن فتح باب الترشيح للجائزة في نسختها الأولى، اعتباراً من اليوم 27 أغسطس وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل ضمن 6 فروع تغطي أهم مجالات الإبداع الصحافي.

ودعت الجائزة الراغبين في الترشيح للجائزة إلى المبادرة بتقديم أعمالهم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني: (هنا).

وقال رئيس جائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي، إن الجائزة تُمنح في ستة فروع، وهي الصحافة، الإنتاج المرئي، الإنتاج المسموع، التطبيق الإعلامي، الإعلام الريادي، شخصية العام الإعلامية، ويتكون كل فرع من مجالات تخصصية متعددة، مؤكداً أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الأعمال الإعلامية المهنية المتميزة والمبدعة في وسائل الإعلام السعودية أو التي لديها تمثيل في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في تعزيز حرية الرأي والتعبير في المجتمع، بالإضافة إلى تقدير الشخصيات السعودية التي ساهمت في مسيرة الإعلام السعودي وتعزيز مستوى حضوره محلياً وعالمياً.

وأوضح رئيس جائزة الإعلام السعودي، أنه يحق لكل إعلامي في المؤسسات الصحفية السعودية ولديه أعمال منشورة في وسائل تلك المؤسسات ترشيح أنفسهم في فرع الصحافة، كما يحق للمؤسسات الإعلامية السعودية أو المؤسسات التي لها تمثيل في المملكة العربية السعودية ترشيح من تراه من منسوبيها في فرعي الإنتاج المرئي والمسموع، التقدم بها لنيل إحدى جوائز الإعلام ضمن الفئات التالية: الصحافة وتضم فئات: (الصحافة السياسية, الصحافة الاجتماعية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الرياضية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العامود الصحفي)، والمنشورة محتواها في الصحف الورقية والصحف الإلكترونية السعودية، الإنتاج المرئي ويضم فئات: التقرير المصور، الحوار)، الإنتاج المسموع ويضم فئة: (الحوار الجماهيري).

وأضاف الحارثي تُمنح الجائزة بصفة سنوية للأعمال الإعلامية المهنية، التي تنطبق عليها شروط الجائزة، سواءً أُنجزت هذه الأعمال من قبل أفراد أو مؤسسات، ويجوز بقرار من هيئة الجائزة حجب بعض أو كل فروع الجائزة إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة للمنح، داعياً كافة المؤسسات الصحافية والصحافيين زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة والاطلاع على نظام ومعايير الجائزة ولائحتها التنفيذية المعتمدة وطريقة التقديم.

وبيّن الحارثي، أن الجائزة في نسختها تسعى إلى تطوير وتحفيز العمل الإعلامي، معرباً عن تفاؤله بتفاعل الوسط الإعلامي السعودي مع الجائزة وترسيخ مبدأ التنافس المهني والإبداع والابتكار.

يُذكر أن القيمة المالية الإجمالية للجائزة هي 350 ألف ريال موزعة بواقع 50 ألف ريال لكل فرع ما عدا فرع شخصية العام قيمتها 100 ألف ريال.