باكستان: نستبعد الخيار العسكري لحل قضية كشمير

المواطن - متابعة

أعلن وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده تستبعد الخيار العسكري لحل قضية كشمير لافتاً إلى أنها ستعمل دبلوماسياً وسياسياً على الإجراءات الهندية في الإقليم.

وكان شاه محمود قريشي قال في كلمة ألقاها بالجلسة الطارئة للبرلمان الوطني الباكستاني بإسلام آباد أمس إن بلاده ستعيد النظر في الترتيبات الثنائية مع الهند، وإن نيودلهي لم تتفق على المباحثات الثنائية ومناقشة القضية الكشميرية.

وذكر أن رئيس الوزراء عمران خان قام بتشكيل لجنة عالية للتشاور حول اتخاذ القرارات الدبلوماسية والقانونية لمواجهة الخطوة غير القانونية من قبل الهند لإلغاء الوضع الخاص لكشمير، وقال إنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي وسفراء كل من الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا، بمخاوف باكستان حيال الوضع الإنساني المتدهور في كشمير وما وصفها بالانتهاكات الهندية على الخط الفاصل.