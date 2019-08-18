بالمجان.. الدوري على القنوات الرياضية السعودية

المواطن - مروة نبيل

أُعلن خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020 عن نقل القنوات الرياضية السعودية KSA منافسات البطولة بشكل مجاني.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020، عرفانًا وتقديرًا بدوره.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الهلال.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.