بثنائية.. الاتفاق يفوز على العين الإماراتي وديًّا

المواطن - مروة نبيل

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على نظيره العين الإماراتي بهدفين نظيفين، في آخر وديات فارس الدهناء خلال معسكره الإعدادي في سلوفينيا.

وبدأ الاتفاق مباراة العين الإماراتي بتشكيل مكون من؛ عبدالله الحائطي، علي فؤاد، سعيد الربيعي، سيدريك يامبيري، سعد خيري، فيليب كيش، علي هزازي، صالح العمري، حامد الغامدي، ماجد النجراني، وروجيريو كوتينيو.

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أداء مميزًا ضد العين الإماراتي، لتكون هذه المباراة واحدة من أفضل ودياته خلال معسكر سلوفينيا، حيث سيطر على أحداث اللقاء، وظهر بمستوى جيد دفاعيًّا وهجوميًّا.

ونجح البرازيلي روجيريو كوتينيو من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 65، مستغلًّا تمريرة مميزة من حامد الغامدي، وعزز السلوفاكي فيليب كيش تقدم الاتفاق بهدف ثانٍ في الدقيقة 88 عن طريق ركلة جزاء.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى الدمام، يوم غد الاثنين، من أجل استكمال التحضيرات النهائية قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.