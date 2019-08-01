بدء إيداع معاشات الضمان وبدل الغلاء في حسابات المستفيدين

المواطن - الرياض

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح اليوم الخميس، إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء؛ حيث تم تقديم الإيداع بسبب موافقة موعد الإيداع يوم غد الجمعة.

وتشمل معاشات الضمان الاجتماعي كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.