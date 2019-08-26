برشلونة يطير إلى السعودية

المواطن - محمد سمعه

ستُسافر بعثة فريق اليد في نادي برشلونة الإسباني، اليوم إلى المملكة وذلك للمشاركة في بطولة مونديال اليد للأندية والتي تنطلق غدًا الثلاثاء في مدينة الدمام.

ويُذكر أن نادي برشلونة كان تُوج بطلًا بلقب كأس العالم للأندية في كرة اليد بآخر نسختين.

ويُشارك في البطولة برشلونة، ونادي الدحيل القطري بطلًا للقارة الآسيوية، وفريقا مضر والوحدة كممثلين عن السعودية في البطولة العالمية.

ويتواجد أيضًا نادي فاردار المقدوني بطل القارة الأوروبية، ونادي الزمالك المصري بطل القارة الإفريقية في البطولة، كما يُشارك نادي كيل الألماني ونادي جامعة سيدني الأسترالي، ونادي تاوباتي البرازيلي، وفريق نيويورك سيتي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف مدينة الدمام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 31 من الشهر ذاته للمرة الأولى بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد “سوبر جلوب” للمرة الأولى بمشاركة 10 فرق، منذ النسخة الأولى لمونديال أندية اليد والذي انطلق في عام 1997.

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة يوم 16 يوليو الماضي شعار بطولة العالم للأندية في كرة اليد.

وكان عبدالعزيز الفيصل دشن شعار وهوية بطولة مونديال اليد للأندية “سوبر جلوب” في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.