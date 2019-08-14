بركلات الترجيح.. ليفربول بطلًا لـ كأس السوبر الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة ليفربول ضد تشيلسي التي أُقيمت على ملعب “فودافون بارك” في مدينة إسطنبول التركية، بتتويج الريدز بلقب كأس السوبر الأوروبي 2019، بعد الفوز على البلوز بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

ليفربول ضد تشيلسي:

وبدأت مباراة ليفربول ضد تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي 2019 بشكل سريع، وطالب لاعبو الريدز بالحصول على ركلة جزاء بعد 5 دقائق على انطلاق اللقاء، بعد اصطدام تسديدة ساديو ماني بيد كريستينين.

وأطلق البرازيلي فابينيو كرة قوية داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس البلوز كيبا سيطر عليها في الدقيقة التاسعة، وسدد بدرو رودريجيز كرة قوية في الدقيقة 11 من أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي ولكنها مرت بجوار قائم الريدز.

وأضاع محمد صلاح فرصة خطيرة في الدقيقة 16، قبل أن يُطلق بدرو تسديدة قوية في الدقيقة 22، وأهدر جيرو انفرادًا بمرمى الريدز في الدقيقة 26، ثم أضاع ماني كرة سهلة في الدقيقة 30.

وأبعد حارس الريدز أدريان كرة خطيرة في الدقيقة 32 قبل أن تصل إلى ماتيو كوفاسيتش، وأسفر ضغط البلوز عن هدف سجله جيرو في الدقيقة 36، وألغت الحكمة ستيفاني فرابارت هدفًا سجله بوليسيتش بداعي التسلل.

ضغط من ليفربول:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، شارك لاعب الريدز روبرتو فيرمينو بدلًا من تشامبرلين، ليساهم في تسجيل هدف التعادل الذي أحرزه ماني في الدقيقة 48 من أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي 2019.

وكاد فابينيو أن يهز الشباك في الدقيقة 50، إلا أن تسديدته مرت بجوار قائم البلوز، واستمرت محاولات الريدز لتسجيل هدف جديد في مباراة ليفربول ضد تشيلسي، ولكن افتقد لاعبوه اللمسة قبل الأخيرة.

وألغت حكمة نهائي كأس السوبر الأوروبي هدفًا لصالح البلوز في الدقيقة 82 بداعي التسلل على مونت، ثم أضاع ماني فرصة أخرى، لينتهي الوقت الأصلي في مباراة ليفربول ضد تشيلسي بالتعادل الإيجابي.

كأس السوبر الأوروبي:

ولعب الفريقان شوطين إضافيين، وسجل ماني الهدف الثاني في الدقيقة 95، قبل أن تحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 101 بعد عرقلة أبراهام، ليسدد جورجينيو بنجاح في شباك الريدز.

واستمرت محاولات ليفربول وتشيلسي في الشوط الثاني الإضافي لتسجيل هدف، ولكن لم تنجح، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للاعبي الريدز وتمنحهم لقب كأس السوبر الأوروبي 2019.