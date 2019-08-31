بعد تعيين رينيه فايلر .. بركان غضب من جمهور الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم السبت عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ المارد الأحمر خلفًا للمدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وقبل إعلان التعاقد مع رينيه فايلر، كان الأهلي دخل في مفاوضات مع العديد من المدربين الألمان والبرتغاليين والإيطاليين، ولكن المارد الأحمر نجح في التوصل لاتفاق مع رينيه فايلر.

على الفور أعربت فئات عديدة من جماهير الأهلي عن عدم رضاها بإحضار المدرب رينيه فايلر، خاصة أنه لا يملك سيرة ذاتية قوية تجعل جمهور الأهلي مُطمئن عند قيادته للفريق.

وتوجه الكثير من جمهور الأهلي باللوم إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بسبب الإتجاه للتعاقد مع مدربين مغمورين مثل المدرب رينيه فايلر.

وسبق للمدرب رينيه فايلر تدريب نادي لوزان السويسري في موسم 2018-2019، كما سبق له كذلك تدريب نادي أندرلخت البلجيكي.

وفي أبريل من عام 2018، كان المدرب السويسري رينيه فايلر دخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الكاميروني، لكن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم فضل وقتها التعاقد مع الهولندي كلارنس سيدورف قبل أن تتم إقالته.

ومن المنتظر أن يتولى رينيه فايلر أول تدريب له مع النادي الأهلي بداية من غدًا الأحد.

وسيكون الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي المصري بقيادة السويسري رينيه فايلر وسيكون معه مدرب أحمال ومدرب حراس مرمى ومدرب عام أجانب، بالإضافة لتواجد المصري سامي قمصان كمدرب مساعد.

وبعد التعاقد مع رينيه فايلر، وجّه مجلس إدارة الأهلي الشكر لـ محمد يوسف ولمدرب حراس المرمى طارق سليمان على الفترة والتي قضوها مع المارد الأحمر.

وقبل التعاقد مع رينيه فايلر، كان الأهلي أقال مارتن لاسارتي من تدريب المارد الأحمر، بعد الخسارة من نادي بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر.