بعد فيسبوك.. سكايب يعترف بالتنصت على المكالمات

المواطن - متابعة

لا تزال فضائح شركات التكنولوجيا تتوالى، فبعد أيام من اعتراف فيسبوك أنها كانت تتنصت على محادثات تطبيق الماسنجر الشهير الخاص بها، اعترفت سكايب باختراق خصوصية المستخدمين عبر الاطلاع على رسائل يفترض أن تكون سرية.

وقالت الشركة الأمريكية إنها تعاقدت مع طرف ثالث للاستماع إلى المحادثات عبر برنامج سكايب لمكالمات الصوت والفيديو، فضلاً عن التنصت على تفاعلات المستخدمين مع برنامج المساعد الصوتي “كورتانا”.

وأوضح متحدث باسم مايكروسوفت، أنه “بناء على الأسئلة التي وجهت لنا مؤخراً، أنه بإمكاننا القيام بعمل أفضل إذا راجع بعض الأشخاص هذا المحتوى”، في إشارة إلى محادثات المستخدمين.

وتابع المتحدث: “طورنا نظام الخصوصية لدينا لإضافة وضوح أكثر، وسوف نستمر في الاختبارات من أجل التطوير”.

وتنصّ سياسة الخصوصية الخاصة بـ”مايكروسوفت”، على أن “معالجتنا للبيانات الشخصية تتضمن كلاً من الأساليب الآلية واليدوية (البشرية).. ونراجع بشكل يدوي المقتطفات القصيرة لعينة صغيرة من البيانات الصوتية”.

وبالأمس اعترف القائمون على شركة فيسبوك، بأن الشركة تنصتت على محادثات صوتية لمستخدمي تطبيق ماسنجر.