بقير يخطف الأنظار في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التونسي سعد بقير خلال منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأثنت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى النجم التونسي سعد بقير في مباراة أبها ضد الهلال السابقة، ووصفته بـ”المتميز”.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن بقير ساهم في تسجيل هدفي أبها بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث أحرز هدفًا وصنع الآخر، كما كان أكثر لاعب في صفوف فريق أبها مرر الكرة في الجولة الأولى بـ32 تمريرة.

ويلعب الوحدة ضد أبها اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في الجولة الأولى.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، فيما يقع أبها في المركز الـ13 بدون رصيد أيضًا.