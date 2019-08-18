بمشاركة المفرج.. الهلال يواصل تدريباته

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء أمس الأحد، استعدادًا لمباراة أبها المقبلة.

وقاد المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتي تركزت على الجوانب الفنية، وشارك في جزء منها اللاعب متعب المفرج.

وتخلل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمارين لياقي وتكنيكية، وتم تطبيق العديد من الجمل الفنية، وطبق رازفان مناورة على جزء من الملعب في ختام المران.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانًا اعتياديًّا، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة أبها ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.