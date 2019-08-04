بوديسكو يغادر معسكر الشباب ويفسخ عقده

المواطن - محمد سمعه

غادر المحترف الروماني كوستانتين بوديسكو معسكر نادي الشباب والمُقام حاليًا في ألمانيا صباح اليوم الأحد، دون إذن مسبق من الإدارة أو الجهاز الفني.

وذكر نادي الشباب في بيان رسمي عبر حسابه في تويتر، أن بوديسكو أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني لنادي الشباب، تُفيد بفسخ العقد الاحترافي من طرفه.

وأكّد بيان الشباب، أن إدارة الاحتراف ستُصدر اليوم توضيحًا حول هذا الشأن.

في وقت سابق، تغلّب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على بادربورن الألماني بسبعة أهداف مقابل هدف، في رابع مباريات الفريق الودية خلال معسكر بوابة الشرق المقام حاليًّا في ألمانيا.

وجاءت أهداف الشباب بواسطة كل من سيبا (هدفين) وإسبريا وجوانكا وعبدالله الحمدان وحسن القيد وراكان الشملان.

ويُذكر أن بوديسكو انضم لـ الشباب في يونيو من عام 2018، قادمًا من صفوف نادي ستيوا بوخارست الروماني.