تاريخ مواجهات الاتحاد والرائد

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والرائد التي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد والرائد

ولعب الاتحاد والرائد 22 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد الذي تمكن من تحقيق الفوز في 14 مواجهة.

ونجح الفريق الريداوي في الفوز بـ4 مباريات، وانتهت 4 مواجهات جمعت بين الاتحاد والرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

ويأمل العميد استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الاتحاد والرائد اليوم لحصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم، فيما يسعى الفريق الريداوي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

مفارقة غريبة

وفي مفارقة غريبة قبل مباراة الاتحاد والرائد اليوم، خسر العميد آخر مباراتين افتتاحيتين في الدوري السعودي للمحترفين، فيما لم يتمكن الفريق الريداوي من تحقيق أي فوز في جميع المباريات الافتتاحية التي لعبها ضد النمور.

ويسعى العميد لتجاوز أزمة المواجهات الافتتاحية التي عانى منها مؤخرًا، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والرائد اليوم، فيما يأمل الفريق الريداوي الفوز على النمور في بداية الدوري للمرة الأولى.