تحديد موقع جثة طيار أمريكي تحطمت مقاتلته بوادي الموت

المواطن -الرياض

حدّدت قوات البحرية الأمريكية موقع جثة طيار تحطّمت طائرته المقاتلة أمس الأول في وادي الموت بكاليفورنيا أثناء تدريبات عسكرية.

وقال سلاح البحرية إن الطائرة وهي من طراز سوبر هورنيت ” إف/إيه-18إي “، ذات المقعد الواحد كانت تحلق فوق رينبو كانيون في وادي الموت بولاية كاليفورنيا، على بُعد نحو 210 كيلومترات غربي لاس فيغاس عندما سقطت صباح الأربعاء، وتسبّبت بإصابة 7 سياح أجانب كانوا في المنطقة عند وقوع الحادث.

وقال المتحدث باسم المتنزه الوطني باتريك تيلور إن 7 سياح من فرنسا، كانوا يقفون في المنطقة المطلة على وادي الموت، يعانون حروقاً وجروحاً جراء تحطم الطائرة المقاتلة، مضيفاً أنه لا يعلم كيف تعرّضوا للإصابة أو إلى أي مدى كانوا قريبين من موقع الحادث.