تحذير من الأحوال المدنية بشأن الهوية الوطنية

المواطن - الرياض

شددت الأحوال المدنية على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح المستفيد وتفاديًا للغرامة المالية.

وتابعت الأحوال المدنية أنه يتم الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق أبشر، وسيتم خلالها إيجاد جميع الإجراءات لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية.

ولفتت الأحوال المدنية إلى أن إصدار الهوية الوطنية للذكور يكون إجباريًّا عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياريًّا من سن ١٠-١٥ سنة.

وأوضحت الأحوال المدنية في سياق آخر، أن خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة تمكن المستفيدين من متابعة حالة الطلب بكل يسر وسهولة عبر منصة أبشر.