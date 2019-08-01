تحذير من كبسولات تنظيف القولون.. تدمر الصحة

المواطن - الرياض

حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من استعمال “كبسولات تنظيف القولون” التي تروج فائدتها للتخسيس.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “القولون في الجسم يعمل على امتصاص الماء وتخزين الفضلات، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تعمل كمناعة، ولها دور في التحكم في الوزن”.

وأشار إلى أن حبوب تنظيف القولون للتخسيس مضرة جداً، وتسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة المؤدي إلى السمنة.

وختم الدكتور الخضيري بقوله إن “التنظيف لا يستخدم إلا طبياً قبل المنظار”.