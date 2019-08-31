تداول صورة لوزير الصناعة بندر الخريف مع ولي العهد

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشاد المغردون بعفوية الصورة التي التقطت العام الماضي.

وكان بندر الخريف قد نشر الصورة، عبر حسابه بـ”تويتر” في نوفمبر 2018، وجاءت خلال لقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين مع ولي العهد، بهدف التعرف على المشاريع الكبيرة في نيوم، والبحر الأحمر، والقدية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمس الجمعة، أمراً ملكياً بإنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” وتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً لها.