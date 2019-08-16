تدشين حفل الدوري السعودي الجديد الأحد

المواطن - محمد سمعه

يُدشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الأحد المقبل، حفل الموسم الجديد 2019-2020 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويذكر أن حفل تدشين الدوري السعودي لموسم 2019-2020 سيكون في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

جدير بالذكر أن 16 رئيسًا منتخبًا لـ16 ناديًا في دوري المحترفين سيحضرون الموسم الجديد بعد انتخابهم لمدة 4 سنوات، بعدما قررت هيئة الرياضة إلغاء بند تكليف الرؤساء.

ومن المنتظر حضور مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى حفل تدشين الدوري السعودي في موسمه الجديد 2019-2020.

في وقت سابق، شدد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدعم الرياضة السعودية والأندية لتواكب خطة المملكة في عام 2030.

ولا شك أن الدعم المُقدم للرياضة السعودية، يتواصل من قبل الأمير محمد بن سلمان، والذي يستشعر أهمية دعم القطاع الرياضي من أجل التطوير ومواكبة باقي قطاعات المملكة.

ويذكر أن الهيئة العامة للرياضة كانت أقرت توفير 50 مليون ريال كدعم مباشر لأندية دوري المحترفين مع تزويدها بـ10 ملايين ريال كدعم مرتبط بتطوير البنية التحتية والمنشآت للأندية.