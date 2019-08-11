تركي آل الشيخ: هناك مجال لانضمام المواهب السعودية لألميريا

المواطن - محمد سمعه

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه ستُتاح الفرصة أمام المواهب السعودية للانضمام لأكاديمية الفريق الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في موقع الفيسبوك: بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق وبعد الانتهاء من اعتماد مشروع الأكاديمية، سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب للانضمام لأكاديمية نادي الميريا.

وأضاف آل الشيخ: سندربهم ونجهزهم مع أفضل مدربين ليكونوا نجوم المستقبل في البلدان المذكورة، كونوا مستعدين لمستقبل مشرق في كرة القدم.

أعلن نادي ألميريا الإسباني الأحد الماضي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي خلفًا للمدرب أوسكار فيرنانديز.

وذكر الحساب الرسمي لـ ألميريا عبر تويتر أن بيدرو إيمانويل تولّى مهمة تدريب الفريق الأول بالنادي بعد إنهاء ألميريا علاقته مع المدرب أوسكار فيرنانديز.

جدير بالذكر أن المدرب بيدرو إيمانويل، كان تولّى تدريب نادي التعاون في موسم 2018-2019، ونجح في قيادة سكري القصيم للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في شهر مايو الماضي على حساب نادي الاتحاد.

ويُذكر أن نادي ألميريا تم تأسيسه في السادس والعشرين من يوليو في عام 1989 ويحتل حاليًا المركز العاشر في ترتيب أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني.

أشارت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، إلى أن صفقة شراء نادي ألميريا الإسباني كلفت تركي آل الشيخ حوالي من 25 إلى 27 مليون يورو، وتشمل هذه القيمة الديون المتراكمة على النادي.