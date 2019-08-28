تشغيل المرحلة الثالثة من محطات الفحص الدوري للسيارات

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات تمديد العمل في 7 محطات أخرى في الفترة المسائية بدءاً من يوم الأحد المقبل، وتشمل محطات كل من: حائل، الخرج، تبوك، ينبع، جازان، نجران، حفر الباطن.

وبينت الإدارة العامة للفحص الفني أن استقبال المركبات في هذه المحطات سيستمر حتى الحادية عشرة مساءً من الأحد إلى الخميس، فيما عملها يوم السبت سيستمر حتى العاشرة مساء.

يأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين وتمكيناً لهم من فحص مركباتهم بيسر وسهولة خلال الفترة المسائية، وبتوجيهات من مدير عام المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي.

وكانت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات قد نفذت المرحلتين الأولى والثانية من تمديد عمل المحطات وشملت محطتي الفحص في الرياض على طريق الدمام وعلى طريق ديراب، ومحطتي جدة بحي النزهة وحي الشفاء جنوب جدة، ومحطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، أبها، القصيم، الهفوف، والطائف.

يذكر أن الفحص الفني بالمملكة أقر بعد دراسة النظم المطبقة في دول مختلفة وإجراء مقارنات توصلت إلى إنه يعد من أفضل البرامج المطبقة حتى الآن في جميع أنحاء العالم، كما أن الفحص الفني الدوري في المملكة عضو في المنظمة العالمية لمهندسي السيارات ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو في المنظمة الدولية لفحص المركبات مقرها بلجيكا مهتمة بالتأكد من قواعد السلامة في المركبات، كما أن الفحص الفني الدوري للسيارات في المملكة عضو في المنظمة العربية للسلامة المرورية ومقرها تونس.