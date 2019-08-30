تشكيل العالمي لـ مباراة النصر والفتح بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، عن تشكيلته استعدادًا لمواجهة الفتح في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

التشكيلة الأساسية:

وجاء تشكيل النصر الأساسي لمباراة الفتح مكونًا من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: عوض خميس، مادو، مايكون بيريرا، سلطان الغنام.

في خط الوسط: بيتروس، عبدالله الخيبري، جوليانو، نور الدين أمرابط.

في خط الهجوم: البريكان، أحمد موسى.

القائمة الاحتياطية:

أما التشكيلة الاحتياطية لـ النصر فجاءت مكونة من: وليد عبدالله، زيد البواردي، عبدالإله العمري، عبد الرحمن الدوسري، حمد المنصور، خالد الغوينم، فهد الجميعة، فرج الغشيان.

وقبل مباراة النصر والفتح، كشف الإعلامي الرياضي بتال القوس عن كواليس حصوله على بعض المعلومات من مسؤول نصراوي، حول العلاقة التي جمعت مؤخرًا بين النصر والهيئة العامة للرياضة من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية.

وكانت صحيفة ”الرياضية” نشرت خبرًا بعنوان أن هيئة الرياضة وضعت نادي النصر في ورطة؛ وذلك بسبب إرسال المال للعالمي في صورة الحوالات البنكية بعد انتهاء فترة عمل البنوك أمس الخميس، بجانب أن قيمة الحوالة تُحقق 50% فقط من طلبات أصفر العاصمة للسداد والحصول على الرخصة الآسيوية.

وبعد عدة انتقادات تعرضت لها صحيفة الرياضية بسبب نشر خبر الهيئة والنصر، قال بتال القوس في مجموعة تغريدات عبر حسابه في تويتر قائلًا: أود توضيح النقاط التالية، فيما يخص خبر الرياضية الرئيسي على صفحتها الأولى في عدد الجمعة، فهو أنه لا يُمكننا نشر أي خبر دون توثيقه، ناهيك عن خبر بهذه الأهمية، وهذا أمر نؤكد عليه في كل تعاملات الزملاء الصحافية.

وأضاف بتال القوس: توثيق هذه المادة هو تسجيل رسمي لتصريح مسؤول مُدبِّر مقرر في نادي النصر ونقل كما هو نصًّا دون ذكر اسمه تقديرًا لرغبته، وتم الاستفادة من بعض المعلومات من التصريح ونشرها في ثنايا الخبر، وهذا منهج صحافي لا خلاف عليه.

وأكمل القوس حديثه قائلًا: تم الاتصال برجاء الله السلمي وكيل الهيئة المساعد في الساعة التاسعة ودقيقة للتعليق على الموضوع ولم يجب، وتم الاتصال بعبدالإله الدلاك وكيل الهيئة في الساعة 9:11 مرتين للتعليق أيضًا وسماع وجهة نظر الهيئة وكان تلفونه مغلقًا. وهذا أمر موثق أيضًا بالوقت والصور.