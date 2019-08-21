تشيلسي يُعيق رحيل باكايوكو لـ الدوري الفرنسي

المواطن - محمد سمعه

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي، رحيل لاعب الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو لنادي موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت إذاعة RMC SPORTS الفرنسية إن مارينا جرانوفاسكايا مديرة التعاقدات في تشيلسي، فضلت عدم رحيل باكايوكو للدوري الفرنسي وأرادت نقله إلى ناد آخر كبير من أجل زيادة قيمته المالية.

وخشي تشيلسي من أن تقل القيمة المالية لـ تيموي باكايوكو في حال انتقل إلى نادي موناكو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتألق تيموي باكايوكو مع ميلان الإيطالي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، لكن الروسونيري لم يُفكر في شرائه بصورة نهائية من تشيلسي بعد نهاية موسم 2018-2019.

فكر نادي تشيلسي في إعارة نجمه تيموي باكايوكو لـ صفوف نادي غلطة سراي التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ذكرت صحيفة THE EVENING STANDARD الإنجليزية أن فرانك لامبارد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بـ تشيلسي لا يفكر في الاعتماد على باكايوكو في صفوف البلوز بالموسم الجديد 2019-2020.