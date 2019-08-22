تصرف برانكو مع السومة يزيد قلق الأهلاويين

المواطن - محمد سمعه

قرّر المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للأهلي وضع السوري عمر السومة مهاجم الراقي على دكة الاحتياط في مباراة الأهلي والعدالة التي تنطلق بعد قليل في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أعاد تواجد عمر السومة على دكة الاحتياط في مباراة العدالة إلى الأذهان، تواجده على دكة الاحتياط في لقاء الهلال في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث غضب السومة من برانكو لإبقائه على دكة الاحتياط وقام بإلقاء قميص الأهلي على الأرض.

واتجه برانكو إيفانكوفيتش للاعتماد هجوميًا في التشكيل الأساسي على عبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر واللاعب دجانيني تافاريس.

نجح النادي الأهلي يوم السابع عشر من شهر أغسطس الجاري في حل أزمة مهاجمه السوري عمر السومة، وذلك بعد تردد أنباء عن نيته الرحيل عن صفوف الراقي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر فيديو للسومة قال فيه: “بداية أحب أعتذر لجماهير الأهلي على عدم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ولكن قدر الله وما شاء فعل”.

وأضاف السومة: “نحن هنا من أجل خدمة الأهلي وكل الشكر للأمير منصور بن مشعل على دعمه لي، والقادم سيكون أفضل”.

ويُذكر أن الأمير منصور بن مشعل كان تحدث عن السومة قائلًا: “عمر يريدنا ونحن نريده.. عمر ابننا ونحن أهله.. إذا يحبنا ذرة.. نحبه مليوناً”.

وانتشرت صورة عبر موقع تويتر للأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم بـ الأهلي وهو يتحدث مع السومة خلال تدريبات الراقي بالأمس، وذلك من أجل تهدئته وإعادة السيطرة على الأمور.