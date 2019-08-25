تصريح مُفاجئ من نعيم السليتي بعد فوز الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب التونسي نعيم السليتي مع ناديه الاتفاق بالأمس ضد فريق الوحدة في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد نعيم السليتي الاتفاق للفوز على الوحدة بثنائية دون ردّ حيث سجل الدولي التونسي الهدف الثاني للفريق الاتفاقي في الدقيقة السادسة والتسعين من عمر المباراة بطريقة جميلة.

وصرّح نعيم السليتي بعد مباراة الاتفاق والوحدة قائلًا: “أحب طريقة لعب البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد كثيرًا، وسأستعين بـ هازارد لأصبح أفضل لاعب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف نعيم السليتي: “أعتقد أن وجود المغربيين نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله يعطي قوة كبيرة للدوري السعودي، وأنا مستعد لمنافسة وتحدي الثنائي”.

وشارك نعيم السليتي في أولى مبارياته مع الاتفاق ضد الوحدة، بعدما انضم للفريق الاتفاقي قادمًا من نادي ديجون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الاتفاق أعلن يوم 11 أغسطس الجاري، عن تعاقده مع اللاعب التونسي نعيم السليتي لاعب وسط نادي ديجون الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن إدارة النادي الاتفاقي تعاقدت مع نعيم السليتي لمدة ثلاثة مواسم حتى صيف 2022 مع خيار التجديد لموسم رابع.

وقالت تقارير صحافية سابقة: إن مجلس إدارة نادي الاتفاق كان قرر رفع عرضه من 2.8 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو، من أجل إقناع إدارة ديجون بالتخلي عن خدمات اللاعب نعيم السليتي.

وقدم نعيم السليتي أداءً جيدًا مع المنتخب التونسي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت في مصر، حيث احتل المنتخب التونسي المركز الرابع في البطولة الإفريقية.

وسبق للاعب نعيم السليتي اللعب في صفوف أندية سيدان الفرنسي وليل الفرنسي وريد ستار الصربي، ثم انضم لفريق ديجون في عام 2018.

كشف نعيم السليتي عن سبب انضمامه لـ الاتفاق قائلًا: “على الجميع أن يعرف جيدًا قبل الحديث عن انتقالي للاتفاق، أن أسامة حدادي والمدافع سيدريك يامبي لاعبي ديجون الفرنسي السابقين قد انتقلا إلى هناك، وهو ما دفعني أيضًا لأن نتواجد في فريق واحد”.