تصعيد وتوتر .. الهند تقتل 5 باكستانيين في كشمير

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لقى 5 أشخاص باكستانيين مصرعهم بينهم 3 جنود في إطلاق نار هندي في إقليم كشمير.

وكانت الهند ألغت قرار الحكم الذاتي الخاص بكشمير ما تسبّب في حالة من التوتر بين الجارتين النوويتين.

من جانبه حذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الخميس، من خطر تعرّض المسلمين في كشمير إلى “مذبحة وتطهير عرقي”، متوعدًا الهند بالردّ على أي عدوان على الشطر الباكستاني من كشمير.

وقال عمران خان، عبر حسابه على تويتر: “في كشمير المحتلة من الهند، 12 يوماً من حظر التجول، وإرسال قوات إضافية إلى منطقة فيها تواجد عسكري كبير بالفعل، وانقطاع كامل للاتصالات، مع سابقة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في التطهير العرقي للمسلمين في ولاية غوجارات”، مشيراً إلى أعمال العنف التي وقعت في الولاية عام 2002 عندما كان يحكمها مودي بين الهندوس والمسلمين.

بدوره وصف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير بالخطوة التاريخية.

وقال مودي في كلمة من الحصن الأحمر في دلهي، بمناسبة عيد استقلال بلاده الذي صادف اليوم الخميس، إن القرار كان من الخطوات “الرائدة” التي قامت بها الإدارة التي أعيد انتخابها مؤخراً.