تطور جديد بشأن مفاوضات برشلونة مع نيمار

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مفاوضات نادي برشلونة الإسباني لاستعادة نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن وفدًا من برشلونة سيغادر إلى فرنسا، الاثنين المقبل، لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي باريس سان جيرمان؛ أملًا في حسم صفقة نيمار قريبًا.

وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني، وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة، غادرا إلى فرنسا، يوم الثلاثاء الماضي، وعقدا جلسة مفاوضات مع مسؤولي باريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير إسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان طلب الحصول على خدمات فيليب كوتينيو ونيلسون سيميدو، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، للموافقة على رحيل نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ريال مدريد حصل على قرض، من أجل الوفاء بالشروط المادية لنادي باريس سان جيرمان في صفقة نيمار.