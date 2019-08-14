تطور جديد يُقرب نيمار من الريال

المواطن - مروة نبيل

كشفت تقارير صحافية، عن تطور جديد بشأن انتقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكّدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، مستعد لتقديم بطاقة البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن صفقة انتقال نيمار إلى المرينغي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيريز حصل على موافقة المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، للسماح برحيل فينيسيوس هذا الصيف، خاصة أنه غير مقتنع بقدرات اللاعب البرازيلي.

وحاول ريال مدريد خلال الفترة الماضية، إدراج الويلزي غاريث بيل، والكرواتي لوكا مودريتش، والإسباني إيسكو في صفقة نيمار، ولكن اللاعبين الثلاثة رفضوا الرحيل عن المرينغي خلال الفترة الحالية.

ويأمل مسؤولو ريال مدريد أن يكون الوضع مختلفًا مع فينيسيوس، خاصة أن اللاعب البرازيلي يحظى بإعجاب المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو، كما أن قيمته السوقية تبلغ 70 مليون يورو.