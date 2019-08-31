تعثر جديد ومشاكل لـ مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي مانشستر يونايتد، اليوم السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي ساوثهامبتون؛ بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

ولم ينجح مانشستر يونايتد في الحفاظ على تقدمه في المباراة، حيث افتتح اللاعب دانيل جيمس التسجيل بإحرازه الهدف الأول لليونايتد في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، باغت نادي ساوثهامبتون وسجل هدف التعادل عبر اللاعب يانيك فيسترجارد في الدقيقة التاسعة والخمسين.

استمر الأداء المخيب لفريق مانشستر يونايتد، والذي لم يستغل طرد أحد عناصر فريق ساوثهامبتون، لتظل النتيجة متوقفة عند التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقبل إقامة مباراة ساوثهامبتون، عانى مانشستر يونايتد من الكثير من المشاكل في الفترة الأخيرة، حيث رحل أكثر من لاعب عن الفريق مثل الإكوادوري أنطونيو فالنسيا والبلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي اليكسيس سانشيز والمدافع الإنجليزي كريس سمولينج.

ويدرس كذلك اللاعب الفرنسي بول بوغبا الرحيل عن مانشستر يونايتد قبل الساعات الأخيرة من غلق سوق الانتقالات الصيفية في الفترة الحالية.

ويذكر أن مانشستر يونايتد أصبح رصيده خمس نقاط من أربع مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث يتواجد في المركز الرابع بشكل مؤقت.

نجح مانشستر يونايتد في شهر أغسطس الجاري، في ضم اللاعب الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي بمقابل مادي قدره 80 مليون جنيه إسترليني، ليكون ماجواير أغلى مدافع حاليًّا في تاريخ كرة القدم.

وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير تولى تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بشكل مؤقت خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، ثم تم تعيينه بعد ذلك بصورة دائمة خلال شهر إبريل الماضي.

لم يُتوج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي منذ موسم 2012-2013.