تعديلات غير مسبوقة لطائرات F-15 السعودية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تتولى شركة أدفانسيد إلكترونيكس الأمريكية، مهام تعديل طائرات F-15 المقاتلة التابعة للجيش في المملكة، بإضافة بعض البرامج الخاصة بالأمن السيبراني.

وفازت شركة أدفانسيد إلكترونيكس الأمريكية، بعقد تعديل بقيمة 57.8 مليون دولار لبرنامج نظام الحماية السيبرانية لطائرات F-15SA ونظام التسهيلات الخاص بالاتصالات.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن هذا التعديل ينص على بناء منشأة اتصالات آمنة في مقر القوات الجوية الملكية السعودية.

والمقاتلة F-15SA متعددة الأدوار نوع سعودي متقدم من طراز بوينج F-15 trike Eagle، حيث تحتوي على نظام Fly by Wire الحديث للتحكم في الطيران بدلاً من النظام الهجين الإلكتروني الميكانيكي المستخدم في طائرات F-15 السابقة.

وتشمل الطائرة المقاتلة رادار نشط من طراز APG-63 (v) 3، بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية الرقمية (DEWS)، بالإضافة إلى أنظمة البحث والمسار بالأشعة تحت الحمراء (IRST) وأنظمة متقدمة أخرى.

ومن المتوقع الانتهاء من العمل بحلول 31 يوليو 2022، أي بعد ثلاثة أعوام كاملة من حصول الشركة المتخصصة في الصناعات التكنولوجية العسكرية على عقد التعديل.