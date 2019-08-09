تغيير مُفاجئ بشأن مباراة ديربي الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

سيُقام ديربي الهلال والنصر في الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 25 أكتوبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.

وقالت تقارير صحافية: إن ديربي الرياض بين الهلال والنصر قد يُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض؛ وذلك بسبب تنظيم الهيئة العامة للرياضة لفعاليات المصارعة الحرة على ملعب جامعة الملك سعود معقل الفريق الهلالي.

وحسب مجموعة من التقارير الإعلامية، فإن اتحاد WWE للمصارعة الحرة استقرّ على إقامة عرضه المنتظر في المملكة مع نهاية أكتوبر المقبل، وتحديدًا في يوم الهالوين الذي تحتفل به عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت التقارير: إن هناك احتمالية لعودة بطولة “درة التاج” التي كان الاتحاد قد نظّمها في المملكة خلال ثاني عروضه العام الماضي، والذي أقيم في شهر نوفمبر تحت اسم “كأس العالم في المصارعة”.

وكانت العديد من التقارير السابقة قد تناولت المواعيد المقترحة لعودة WWE إلى المملكة مجددًا، خاصة في ظل إجراء الاتحاد المسؤول عن تلك الرياضة لعدد من التعديلات في جدول فعالياته المختلفة في العالم.

وتأتي الجولة المنتظرة لـWWE في المملكة، ضمن شراكة تستمرّ لعشر سنوات مع الهيئة العامة للرياضة بدأت في مارس من العام الماضي، وتستمر حتى 2028.