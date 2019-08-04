تقارير عالمية: المملكة وفرت أفضل الخدمات لراحة ضيوف الرحمن

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

لمس العالم آثار التطوير المستمر في البنية التحتية الخاصة بالحرمين الشريفين، والتي تهدف لتوفير أعلى سبل الراحة والخدمة لضيوف بيت الله خلال الوقت الحالي، لا سيما وأن تلك التطويرات تشمل العديد من الأمور مثل وسائل النقل والتوسيع وغيرها.

وحسب تقارير إعلامية أجنبية، فإن حرص المملكة على تقديم الأفضل دائمًا للحجاج، يجعلها تحظى بمكانة وتقدير كبير في قلوب كل المسلمين على مستوى العالم، والذين يتمنون أن تُتاح لهم فرصة زيارة الحرمين الشريفين وأداء فريضة الحج.

وقامت المملكة بتوسعة ثالثة تشمل الحرمين الشريفين، وكذلك تحديث وزيادة قدرات مطارات البلاد، كما تم إطلاق مشروع مترو مكة لاستكمال مشاريع السكك الحديدية التي ستخدم زوار الحرمين الشريفين ومواقع أخرى.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تم تعزيز شبكة نظام النقل لتسهيل الوصول ومساعدة الحجاج على القيام بفريضة الحج بسهولة وراحة أكبر.

ومن المنتظر أن تستفيد العديد من القطاعات الخاصة من هذه التوسعات، وخلال موسم الحج في العام الماضي، بلغت نسبة إشغال الفنادق في مكة المكرمة حوالي 90%، مقارنة بحوالي 60 % في كل المملكة.

في حين أن قطاع الضيافة هو المستفيد الواضح والمباشر، فمن المرجح أن تستفيد القطاعات الأخرى من زيادة الحجاج بما في ذلك شركات المقاولات ووكالات السفر وشركات التموين والاتصالات والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة.

ومن المقرر أن يسير القطاع بخطى حثيثة حيث تنفذ المملكة ما لا يقل عن 50 مليار دولار من المشاريع التي تهدف إلى زيادة عدد الحجاج والعمرة خلال العامين المقبلين، وذلك بغية أن يصل عدد الحجاج إلى 2.5 مليون بحلول عام 2020.