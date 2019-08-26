تقدم جديد للشرعية في صعدة 

المواطن - واس

أحرزت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تقدماً جديداً في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد موقع ” سبتمبر نت ” الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير عدد من التباب في محيط مركز مديرية كتاف عقب هجوماً شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابي المدعومة من إيران، في تلك التباب.

وفي ذات السياق قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران القادمة إلى منطقة المواجهات.

وأسفر الهجوم والقصف الجوي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.