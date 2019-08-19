توضيح من الخدمة المدنية حول العلاوة السنوية للوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، في إطار إجابتها على أبرز التساؤلات الخاصة بالعلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية، أن العلاوة السنوية للموظفين تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 640 ريالاً، مشيرة إلى زيادة الحد الأعلى لها مقارنة باللائحة الحالية.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إن العلاوة السنوية تُمنح للمعلمين المشمولين باللائحة ما عدا من ينخفض مستوى أدائه إلى “مُرضٍ” فأقل، فيوقف منحه العلاوة تحفيزاً له على رفع مستوى أدائه، وتمييزاً للمعلم المرتفع الأداء.

وأضافت أن من يحمل الرخصة المهنية يحصل على العلاوة السنوية، ومن لا يحمل الرخصة أو لم يجددها، فإن منحه العلاوة يتوقف إلى حين حصوله عليها.

وأشارت إلى أن المعلم الذي لا يحمل رخصة، يمنح عند التسكين على اللائحة الجديد متسعاً من الوقت، لمدة تصل إلى أربع سنوات، للحصول على الرخصة قبل إيقاف العلاوة عنه.