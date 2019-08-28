توضيح مهم من الخدمة بشأن اختبار القدرة المعرفية

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن اختبار القدرة المعرفية يشمل جميع الوظائف الإدارية التي سوف تطرحها الجهات مستقبلًا، موضحةً أن التقديم عليها يتم عن طريق برنامج جدارة.

وبحسب ما ذكر مركز قياس عن القدرة المعرفية، هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

أهمية قياس القدرة المعرفية:

ويرى العلماء أن مثل هذه القدرات هي وسائل الفرد للتعلم واكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات والتحكم في البيئة التي يعيش فيها والتكيف مع الظروف والأحوال والشروط لتلك البيئة.

الغرض من اختبار القدرة المعرفية:

بيّنت نتائج الدراسات العلمية على مدى فترة طويلة من الزمن قدرة هذا النوع من الاختبارات على التنبؤ بمدى نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، حيث يقيس الاختبار عمليات معرفية وقدرات ذات طبيعة عمومية؛ لذلك سوف يستخدم هذا الاختبار مع غيره من المعايير والأدوات التي تستخدمها وزارة الخدمة المدنية لإجراء المفاضلات الوظيفية على وظائف السلم في نظام الخدمة المدنية في المملكة “عدا الوظائف الصحية والتعليمية”.