جامعة الشمالية تسمح لموظفيها بقضاء ساعتين مع أطفالهم بالمدارس

المواطن - الشمالية

وجهت جامعة الحدود الشمالية دعوة إلى موظفيها وموظفاتها، لقضاء الساعات الأولى مع أطفالهم في مدارسهم في أول يومين من الدراسة.

وقالت جامعة الشمالية: إنه نظرًا لأهمية اليوم الدراسي الأول وتأثيره في حياة الأطفال، وبناءً على توجيهات مدير الجامعة، بإمكانهم قضاء الساعات الأولى مع أطفالهم في مدارسهم يومي الأحد والاثنين 2- 3 محرم 1441هـ.

وبحسب قرار جامعة الشمالية، يمكن مرافقة الأطفال لمن هم في المراحل التعليمية (الروضة- التمهيدي- الأول ابتدائي)، لمدة ساعتين فقط بالتنسيق مع المدير المباشر.

وينطلق يوم الأحد المقبل آلاف الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق وواعد، وعام جديد مليء بالإنجاز والطموح والعلم والتعلم، وذلك بعد انتهاء إجازة نهاية العام.‎‏