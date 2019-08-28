جلسة طارئة لمحلي وبلدي ثلوث المنظر لمناقشة شكاوى مواطنة

المواطن - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

عُقدت جلسة طارئة للمجلس المحلي والمجلس البلدي في المركز الحضاري بمركز ثلوث المنظر برئاسة محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي وبحضور وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر منشط ورئيس مركز ثلوث المنظر إبراهيم بن عبدالله الشهري، لمناقشة ما أثارته المواطنة خلود الأسمري في مواقع التواصل الاجتماعي حول نقص الخدمات في المركز.

وتمت دعوة المواطنة المذكورة في الاجتماع بناء على توجيه أمير عسير، تركي بن طلال، وتمت مناقشة النقاط التي أوضحتها لمسؤولي الإمارة عند التواصل معها، حيث بدأ محافظ بارق الجلسة بالترحيب بالجميع ومن ثم إيضاح ما انعقدت لأجله الجلسة والبدء في مناقشة النقاط وأخذ تعليق الجهة المسؤولة عنها.

وعلق نائب رئيس البلدية محمد طالع على ضرر الماشية السائبة وإهمال مُلاكها لها وتركها تتجول في الشوارع، وأكد أن البلدية في ملاحقه دائمة لها ويتم حجزها.

وبالنسبة إلى تطوير سوق الثلاثاء الشعبي، أوضح أن البلدية بدأت في تطوير السوق وقد واجهت بعض العوائق مع ملاك بعض المحال التي أعاقت العمل بتطوير السوق، حيث يتم البحث عن إيجاد حلول لاستكمال مشروع التطوير.

وما يتعلق بالطريق الرئيسي، قال إنه غير مزدوج وهو يربط جميع قرى المركز، حيث أكد ابن طالع أن البلدية اعتمدت ازدواجية الطريق وتم البدء في أعمال المسح.

من جانبه، علّق ممثل الكهرباء على نقطة الانقطاع المتكرر للكهرباء وقت الأمطار حيث تصل ليوم كامل، ولفت إلى أن هناك فرقة طوارئ بمركز ثلوث المنظر تباشر عملها طول الوقت وأثناء وصول البلاغات.

وعن حاجة شباب وشابات المركز لدورات تدريبية وأنشطة، أوضح نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثلوث المنظر هاشم الشهري أن لجنة التنمية وضعت خطط لدورات تدريبية متنوعة وشاملة وفي الطريق إلى اعتمادتها واللجنة ترحب بالجميع للانضمام سواء من الشباب أو الشابات للانضمام لهم أما عن قلة المياه بالمركز فقد أوضح مدير فرع المياه عبدالله جعفر عن وجود عدد من الآبار بالمركز وتخدم شريحة كبيرة بالإضافة إلى مشروع المياه المحلاة بنهاية عام ٢٠٢١ م وتم تحديد خزانات توزيع المياه بمركز ثلوث المنظر.

ورداً على أنه لا يوجد سوى مركز صحي واحد ونقص للخدمات الصحية به، قال مساعد مدير القطاع الصحي ببارق أحمد البارقي إن مركز ثلوث المنظر يوجد به ثلاثة مراكز صحية: مركز صحي ثلوث المنظر ومركز وادي الخير ومركز شرق ثلوث المنظر ويقدم خدمات للمراجعين.

وتمت مناقشة جميع النقاط والتعليق عليها من قبل الإدارات والجهات المختصة بما فيها الاهتمام بالحدائق العامة وحلول ازدحام مواقف السيارات في مجمع المدارس عند حضور باصات النقل وبعدها اختتمت الجلسة.