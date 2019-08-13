جمعية تعاطف الباحة تنجز دورة كيفية تعامل الأطفال مع الأشخاص ذوي الإعاقة

المواطن - محمد قرهم - تصوير : عبير الغامدي

نظمت جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالباحة، وذلك في مقر ركنها بمهرجان العسل الدولي والمقام بغابة رغدان بالمنطقة، برنامجًا توعويًّا تدريبيًّا ترفيهيًّا على كيفية تعامل الأطفال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت عنوان (لأننا نحبكم)، ومن منطلق نشر فهم عام لقضايا الإعاقة ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وللمكاسب التي تتحقق من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم في ظل رؤية 2030، تحت إشراف الأستاذة حنان العُمري.

صرح بذلك الأستاذ محمد أبو ملحة، المدير التنفيذي للجمعية والمشرف العام على برامج وأنشطة الجمعية، مضيفًا أن جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالباحة أعدت البرنامج التوعوي لتعزيز فهم المسائل المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحشد الدعم اللازم لضمان كرامتهم وحقوقهم وعافيتهم والتعامل معهم بالشكل السليم والصحيح، وإذكاء الوعي بالمنافع التي يمكن جنيها من مساعدتهم في الدنيا والآخرة.

وأشار إلى أن جميع المؤسسات الحكومية والخاصة تسعى لتوفير السبل التي تسهم في تخطي المصاعب التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم قضايا الإعاقة ومواكبة المسار العالمي في رسم السياسات الداعمة لتحقيق المساواة بين هذه الفئة التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من المجتمع السعودي.

وقد تحدثت المدربة الأستاذة حنان العُمري عن كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والاستفادة منهم في دفع عجلة التنمية في بلادنا.

وفي ختام البرنامج التوعوي تطوع عدد من العاملين والحضور بتجربة الكرسي المتحرك للمعاق؛ وذلك لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجههم والتي تحد من إمكانياتهم وقدراتهم في التحرك مما يعكس مدى التزام المجتمع بحقوق المعاق في التعلم ومجتمعه الحياتي اليومي، والتوظيف وحتى توفير الخدمات الخاصة لهم.

وتتيح هذه التجربة للجميع فرصة من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الكاملة والمتكافئة، وفي مشاركتهم في المجتمع الرياضية وغيرها.