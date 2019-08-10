جولة مشتركة مع صحيفة “المواطن”.. ضبط مخالفات بمحال تجارية في مكة

المواطن - ولاء المطرفي - مكة المكرمة

ضبطت الرقابة الإدارية في جولة ميدانية مشتركة مع صحيفة “المواطن“، مخالفات في محال تجارية في مكة.

وقالت خلود السفطي مشرفة الرقابة الإدارية للسيدات بمنطقة مكة المكرمة: إنه تم تنظيم جولة ميدانية مشتركة مع صحيفة “المواطن“؛ للتأكد من صحة وسير البيع والشراء في المحلات التجارية بأحد المولات بمدينة مكة.

وأضافت أنه تم ضبط مخالفة وهي مخالفة تنظيم الإعلان على التخفيضات التجارية، وتم رصد شنط عليها تخفيضات ولكن لم يتم توضيح السعر قبل وبعد على التخفيضات على الشنط، وتم عمل محضر وإثبات للواقعة واستدعاء لفرع الوزارة.